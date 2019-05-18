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В Барнауле водитель маршрутного автобуса насмерть сбил школьника на велосипеде
18.5.2019 12:31
Фото: superomsk.ru
Полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии, в результате которой погиб девятилетний ребенок.
Трагедия случилась около дома № 133 по улице Кутузова.
Как сообщает пресс-центр регионального полицейского главка, наезд на ребенка совершил водитель автобуса "ПАЗ", следовавшего по маршруту № 80. Под его колесами оказался ребенок на велосипеде, который в тот момент пытался переехать проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных в ДТП ранений мальчик погиб на месте.
Правоохранительные органы приступили к проверке по факту смертельной аварии с участием маршрутки, все обстоятельства произошедшего устанавливаются, отметили в ведомстве.
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