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В Барнауле водитель маршрутного автобуса насмерть сбил школьника на велосипеде


18.5.2019 12:31
В Барнауле водитель маршрутного автобуса насмерть сбил школьника на велосипедеФото: superomsk.ru

Полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии, в результате которой погиб девятилетний ребенок.

Трагедия случилась около дома № 133 по улице Кутузова.

Как сообщает пресс-центр регионального полицейского главка, наезд на ребенка совершил водитель автобуса "ПАЗ", следовавшего по маршруту № 80. Под его колесами оказался ребенок на велосипеде, который в тот момент пытался переехать проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных в ДТП ранений мальчик погиб на месте.

Правоохранительные органы приступили к проверке по факту смертельной аварии с участием маршрутки, все обстоятельства произошедшего устанавливаются, отметили в ведомстве.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 170

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