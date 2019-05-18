Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Белоруссии похищен и убит 22-летний сотрудник ГАИ

18.5.2019 12:11

Фото: vk.com

Евгений Потапович



По данным белорусской милиции, Евгений Потапович сел в машину марки "Волга" с российскими номерами, вскоре после чего прислал сообщение о том, что ситуация выходит из-под контроля. Вскоре он был найден застреленным в лесу. Погибшему было лишь двадцать два года.



Сегодня в Могилеве прощаются с 22-летним Евгением Потаповичем, который был убит неизвестными. Тело милиционера обнаружили в лесу, он скончался от выстрела в голову. Рядом находились личные вещи, включая табельное оружие, документы и телефон.



К настоящему времени известно, что 16 мая около 18:00 по местному времени Потапович выяснял обстоятельства ДТП в Могилеве. Сев в черную "Волгу", где в тот момент уже было три человека, милиционер по вайберу обратился к коллегам: Потапович сообщал, что ситуация вышла из-под контроля, его увозят в неизвестном направлении. По данным СМИ, в машине могли находиться цыгане. Через несколько часов сотрудник милиции был найден убитым.



Позже в Сети распространились сведения о задержании десятков цыган, однако глава могилевской диаспоры этого народа, цитируя собственные источники, заявил о том, что милиция уже поймала одного из подозреваемых. И он вовсе не является цыганом. Официального подтверждения этой информации пока не последовало.



Известно также, что следователи прорабатывали версию о том, что автомобиль с подозреваемыми мог покинуть страну, отправившись в РФ. Белорусы уже связались с российскими правоохранителями, чтобы проверить эти сведения.



Милиция обращается к населению оказать содействие в раскрытии убийства Евгения Потаповича. Объявлено денежное вознаграждение за информацию, которая поможет отыскать преступников.



Автор: Злата Богатова

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