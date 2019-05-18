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Бельгийского короля оштрафовали за отказ проходить тест на отцовство
18.5.2019 12:06
Фото: vk.com
Решение вынес Апелляционный суд Брюсселя.
За каждый просроченный день после назначения эксперта, которому суд ранее поручил сделать исследование, главе королевской семьи предстоит выплачивать 5 тысяч евро в качестве штрафа.
Как стало известно, Апелляционный суд Брюсселя, рассматривавший это дело в минувший четверг, 16 мая, оставил в силе решение о том, что бельгийскому монарху Альберту II надлежит пройти генетический тест на отцовство.
На установлении родства настаивает предполагаемая внебрачная дочь короля Дельфина Боэль. Адвокат истицы Марк Уитендале заявил о том, что если монарх продолжит отказываться от прохождения процедуры. ему придется выплачивать штраф за каждый просроченный день в размере пяти тысяч евро.
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