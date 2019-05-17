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Саратовская старушка, вывалившись из окна 9 этажа, висела на кондиционере до прибытия МЧС


17.5.2019 22:58
Саратовская старушка, вывалившись из окна 9 этажа, висела на кондиционере до прибытия МЧСФото: obozrevatel.com

К счастью, женщину удалось спасти. Прибывшие уже через пятнадцать минут альпинисты МЧС смогли помочь пожилой женщине.

До того, как приехали спасатели, женщина провисела, зацепившись за кондиционер, установленный на стене.

ЧП случилось ранним утром в одном из домов по улице Ипподромной. 80-летняя женщина, решившая вымыть окна в квартире, расположенной на девятом этаже, внезапно поскользнулась. Выпав из окна, она чудом зацепилась за кондиционер, который был установлен на уровне восьмого этажа.

В результате женщина в течение примерно четверти часа дожидалась прибытия сотрудников МЧС. Альпинистам удалось с крыши втянуть пенсионерку в окно. Затем ей была оказана первая медицинская помощь, после чего пострадавшую сразу же доставили в больницу.

Отмечается, что в экстренные службы обратились случайные прохожие, которые увидели пожилую женщину, зависшую на большой высоте. Известно также, что в больнице у пенсионерки диагностировали травму ноги, которую она получила во время падения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 219

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