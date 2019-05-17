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В Шанхае при обрушении здания погибли не менее десяти человек
17.5.2019 22:17
Фото: netinfo.bg
Количество погибших в результате обрушения здания в Шанхае возросло до десяти, передает сегодня South China Morning Post.
Поисково-спасательная операция на месте ЧП пока не завершена. Сколько людей могут оставаться под завалами, пока не уточняется.
Со ссылкой на экстренные службы сообщается, что спасатели смогли извлечь из-под завалов тела десяти погибших. Пятнадцать пострадавших были экстренно госпитализированы. Информации о состоянии пациентов пока не поступало.
ЧП случилось сегодня утром на территории района Чаннин в центре Шанхая. По данным китайских СМИ, обрушение произошло в здании автодилера Mercedes-Benz. В тот момент там продолжались строительные работы - объект пытались переделать в торговый центр.
Причины инцидента выясняют специалисты.
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