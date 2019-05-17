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В Чувашии пойман подозреваемый в убийстве школьницы
17.5.2019 13:54
Фото: livejournal.com
Ранее следственные органы региона возбудили уголовное дело по факту гибели 15-летней девочки.
ЧП случилось в Яльчикском районе Чувашии, где было найдено тело школьницы с признаками криминальной гибели.
Как сообщает региональное СУ СКР, девочка пропала в минувшую среду, 15 мая. В ходе сразу же начатых поисков школьницу нашли погибшей.
Тело убитой девочки обнаружили в пруду, расположенном на окраине населенного пункта Яльчики. Эксперты пришли к выводу, что причиной смерти школьницы стала травма головы.
Полиция приступила к расследованию, довольно быстро установив личность подозреваемого. Им оказался знакомый парень погибшей девочки. К настоящему времени юноша 2001 года рождения уже задержан и дает показания. Следователи намерены просить суд об аресте подозреваемого.
Сведений о мотивах убийства пока не поступало. Известно лишь, что задержанный не отрицает свою причастности к гибели девочки.
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