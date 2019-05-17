|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Тайване легализовали однополые браки
17.5.2019 10:35
Фото: krosswordscanword.ru
Власти острова приняли соответствующее решение первыми в Азии.
Как сообщает "Би-би-си", депутаты парламента Тайваня обсуждали три варианта документа, приняв в итоге наиболее либеральный.
Депутаты одобрили самый либеральный из вариантов, предложенный правительством. Согласно другим инициативам, предлагалось лишь ввести такие понятия как "однополый союз" и "однополые семейные отношения". Однако в результате одобрили именно законопроект о браке. Отмечается, что именно в правительственном варианте предлагались ограниченные права на усыновление детей для пар, которые имеют такой статус.
В законную силу этот документ вступит сразу после того, как под ним появится подпись руководителя администрации Тайваня Цая Инвэня. Вместе с тем, на улицах Тайбэя уже были замечены ликующие сторонники однополых браков, радостно приветствующие решение парламента, пишут зарубежные СМИ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|