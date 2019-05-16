Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Иркутске директор ТЦ, опасаясь проверки, перевел мошенникам свыше 100 тыс. рублей

08:24

Фото: newstracker.ru



Злоумышленники убедили руководителя перевести денежные средства в целях организации банкета для МЧС, передают российские СМИ.



По факту мошенничества возбудили уголовное дело.



Как стало известно, преступник обманул руководителя крупного торгового, выдав себя за высокопоставленного представителя МЧС. Обратившись к директору торгового центра в Свердловском городском округе, он убедил его перевести свыше 100 тысяч рублей.



Мошенник заявил, что деньги пойдут на организацию банкета для сотрудников МЧС, которые якобы должны прийти в ТЦ с плановым обследованием. Руководитель надеялся, что таким образом сможет избежать вероятных последствий проверки на соответствие нормам пожарной безопасности, отмечают в полиции региона.



Поняв, что стал жертвой обмана, 57-летний мужчина обратился в правоохранительные органы.



В главке МЧС по региону отметили, что преступники активизировались после пожара в крупном иркутском торгово-развлекательном центре "Сильвер Молл". Мошенники все чаще пытаются выдать себя за пожарных инспекторов, которые вот-вот придут с проверкой к бизнесменам.









Автор: Злата Богатова

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