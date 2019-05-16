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Путин прокомментировал протесты, продолжающиеся в Екатеринбурге
16.5.2019 20:48
Фото: fotocdn.net
Как заявил глава российского государства, он лишь вчера узнал о том, что жители уральской столицы массово протестуют против строительства храма.
Владимир Путин говорил на эту тему во время встречи с участниками форума ОНФ.
Выслушав историю о том, что сейчас происходит в уральской столице, где продолжаются стихийные митинги против строительства церкви на территории сквера, Владимир Путин признался, что лишь накануне узнал о ситуации. По словам главы РФ, он "даже удивился".
События на Урале президент назвал "чисто региональной историей". Отметив, что чаще от людей звучат просьбы о строительстве храмов, Путин заявил, что у всех есть право отстаивать свое мнение. И в случае, когда речь идет о жителях данного микрорайона, а не об "активистах из Москвы", их позицию необходимо обязательно учитывать.
Президент при этом подчеркнул, что для скорейшего разрешения вопросов обе стороны должны приложить усилия для того, чтобы учитывать интересы реально проживающих там людей.
Ранее российские СМИ сообщили о прибытии в сквер, где уже несколько дней собираются жители Екатеринбурга, бойцов ОМОНа. Вскоре также появились сведения о том, что полиция задержала более 60 участников акции протеста, в том числе, несколько несовершеннолетних.
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