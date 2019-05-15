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Женская сеть myJulia.ru
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СМИ: В Екатеринбурге задержаны более 60 участников акции протеста
08:00
Фото: ural-meridian.ru
По данным средств массовой информации, в полицию вчера был доставлен 61 человек, в том числе, несколько несовершеннолетних.
Вместе с тем, официальные источники накануне заявили о задержании примерно 30 участников акций протеста, продолжающихся в Екатеринбурге с 13 мая.
Как сообщает E1, накануне полицейские задержали не менее шестидесяти человек, все они протестовали против строительства собора Святой Екатерины на территории сквера у Театра драмы. В числе тех, кого доставили в полицию - несовершеннолетние.
Стихийный митинг в Екатеринбурге продолжается уже третий день. Люди начали собираться в сквере, чтобы выразить протест и отстоять зеленые насаждения в центре уральской столицы.
Накануне в сквер были направлены бойцы ОМОНа, которые начали оттеснять участников несанкционированной акции от забора, рассказало местное издание 66.ru. Отмечалось, что горожане пытались сопротивляться, и тогда начались задержания.
В ряде СМИ появились сообщения о том, что "в толпе действительно очень много провокаторов". Официального подтверждения этих данных пока не последовало.
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