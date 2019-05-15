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Названа дата инаугурации Зеленского
12:09
Фото: livejournal.com
Проведение официальной церемонии назначено на 20 мая, информирует "Интерфакс". Ранее новоизбранный украинский президент выступил с предложением провести инаугурацию 19 мая, однако ему указали по причине того, что на эту дату приходится день национальной памяти жертв политических репрессий.
Как стало известно, начало торжественного заседания Рады, которое будет посвящено приведению к присяге Владимира Зеленского, назначено на 10:00 понедельника, 20 мая. Проект соответствующего постановления сегодня одобрили 315 народных депутатов. Инициатива была третьей по очередности рассмотрения. После того, как документ утвердили, народные депутаты отказались от всех последующих проектов.
Ранее предполагалось, что речь идет о выборе из семи вариантов. Автор одной из инициатив, депутат из фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук, предлагал дату 28 мая, но позже отозвал проект. По его словам, фракция приняла решение поддержать идею о проведении церемонии 20 мая.
Напомним, ранее пока еще действующего президента Украины сравнили с мертвым гусем. Как заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестор Шуфрич, Петр Порошенко всячески цепляется за власть, о чем свидетельствует, в частности, процесс затягивания с датой назначения инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
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