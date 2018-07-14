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Тимошенко тайно встретилась с Коломойским в Варшаве


12:58
Тимошенко тайно встретилась с Коломойским в ВаршавеФото: smi2.net

В Польше состоялась встреча Юлии Тимошенко и Игоря Коломойского.

По данным РИА Новости, лидер фракции "Батькивщина" и экс-премьер была замечена в одном отеле с бизнесменом.

Как стало известно, Юлия Тимошенко провела встречу с Игорем Коломойским в одном из отелей польской столицы в минувший четверг, 12 июля. В Варшаве они были замечены в гостинице, расположенной неподалеку от аэропорта им. Фредерика Шопена. О встрече политика и бизнесмена рассказал общественности журналист Богдан Кузьмич. В своем Facebook он сообщил, что первыми в отеле появились Игорь Коломойский и глава Волынского облсовета Игорь Палица. Спустя пятнадцать минут в холле показалась и Юлия Тимошенко, которую трудно было не заметить -  политик была "вся в белом". К своему рассказу Кузьмич добавил ряд снимком.

Юлия Тимошенко довольно часто отсутствует на заседаниях Рады, так как в этом время посещает Варшаву, сообщил журналист. Кроме того, он указал на то, что именно 12 июля проводилось голосование по изменений закона об Антикоррупционном суде. В числе его "потенциальных клиентов" вполне мог оказаться и Коломойский, отмечает журналист.

Напомним, не так давно Юлия Тимошенко поделилась соображениями о том, как киевские власти могут вернуть Крым. По словам украинского политика, нужно продолжать работу по укреплению своей армии и стремиться проводить переговоры в Будапештском формате.

Ранее бывший премьер заявила о том, что между руководством самопровозглашенных народных республик и Киевом якобы ведутся некие переговоры. По словам экс-премьера Украины, которая в следующем году намерена побороться за пост президента, Петр Порошенко рассчитывает остаться у власти на второй срок. Поэтому он заинтересован в введении в стране военного положения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 158

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