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Под Ульяновском мужчина напал на соседскую семью: двое убиты, двое в больнице
09:25
Фото: kpcdn.net
По данным российских СМИ, в прошлом подозреваемый находился на учете у врача-психиатра.
Следственные органы Ульяновской области по факту гибели двух человек возбудили уголовное дело, обстоятельства инцидента выясняют специалисты.
ЧП случилось на территории рабочего поселка Ишеевка ранним утром минувшей среды, 15 мая, когда в одном из частных домов были найдены тела 44-летнего мужчины и его 10-летнего сына. Причиной смерти обоих стали множественные ножевые ранения.
В результате нападения также пострадали 39-летняя жена супруга погибшего мужчины и их 18-летняя дочь. С ранениями их доставили в больницу. Врачи оценивают состояние пациенток как тяжелое. По словам пресс-секретаря местного губернатора Тимофея Гончарука, региональный Минздрав сейчас рассматривает вопрос о переводе девушки в областную больницу.
Как рассказали представители регионального СУ СКР, накануне семья отмечала день рождения дочери. В числе приглашенных на праздник был сорокалетний сосед. Он и стал основным подозреваемым в нападении на семью. К настоящему времени подозреваемый задержан, мотивы его действий устанавливаются.
По данным прокуратуры Ульяновской области, в прошлом подозреваемый наблюдался у врача-психиатра в районной больнице. Сейчас правоохранители выясняют, насколько обоснованным было решение о снятии мужчины с соответствующего учета.
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