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США объявили о приостановлении авиасообщения с Венесуэлой


06:32
США объявили о приостановлении авиасообщения с ВенесуэлойФото: rt.com

По мнению американского руководства, на сегодняшний день имеется угроза безопасности пассажиров, самолетов и членов экипажей, которые как прибывают, так и покидают Венесуэлу.

Поэтому в Вашингтоне приняли соответствующее решение.


Власти Соединенных Штатов объявили о временном приостановлении авиасообщения с Венесуэлой. Накануне было распространено заявление главы транспортного министерства страны Элейн Чао. В нем говорится о том, что имеется угроза безопасности для самолетов, пассажиров и пилотов, которые прилетают или покидают это латиноамериканское государство.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Министерство внутренней безопасности пришло к выводу о необходимости "немедленной приостановки всех рейсов гражданской авиации" между Соединенными Штатами и Венесуэлой. По словам Чао, запрет касается "авиаперевозок как государственными, так и частными самолетами", речь идет о сообщении в обоих направлениях - рейсов в аэропорты Венесуэлы либо из них, подчеркивается в тексте.

Напомним, еще 1 мая Федеральное авиационное управление США обратилось к американским авиакомпаниям с рекомендацией покинуть территорию Венесуэлы в течение двух суток. Незадолго до этого самолетам США официально запретили осуществлять полеты в воздушном пространстве этой страны на высоте менее восьми километров.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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