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В Риме под дворцом Нерона обнаружили тайную комнату с фресками
15.5.2019 21:47
Фото: images-on-off.com
Стены большого потайного помещения украшены изображениями различных животных и мифических существ, сообщает Science Alert.
Открытие было сделано совершенно случайно, когда коллектив ученых занимался реставрацией Domus Aurea, возведенного около двух тысячелетий назад.
По словам археологов, которые окрестили найденное ими помещение "комнатой Сфинкса", фрески прекрасно сохранились. На стенах можно увидеть козлоногого бога Пана и танцующих кентавров с различными музыкальными инструментами, водных существ и птиц, а также вооруженного мечом и луком воина, который сражается с пантерой.
Изображения, выполненные охристой краской с позолотой, обрамляются разнообразными растительными элементами и арабесковыми узорами.
Ученые не собираются пока очищать это помещение от накопившихся за века загрязнений, так как есть риск возникновения угрозы для устойчивости остальной части комплекса.
Не так давно житель Соединенных Штатов Роберт Филлипс решил накануне своего 90-летия вернуть фрагмент исторического памятника Стоунхендж, который был украден им около шестидесяти лет назад. По причине преклонных лет и слабого здоровья мужчина не смог лично вылететь в Европу и направил туда сыновей, чтобы они доставили фрагмент камня в Великобританию.
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