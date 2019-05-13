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Пентагон может отправить на Ближний Восток 120 тысяч военных
11:39
Фото: hdnux.com
Соответствующий план был представлен 9 мая. По данным американских СМИ, в Пентагоне не рассматривают вероятность проведения сухопутной операции, однако новость вызвала большой резонанс - в 2003 году такое же число военных было задействовано при вторжении в Ирак.
План, предусматривающий отправку до 120 тысяч военнослужащих на Ближний Восток, представил и.о. министра обороны Соединенных Штатов Патрик Шанахан. Как пишет New York Times пишет о том, что этот вариант подготовлен на случай, если в Тегеране захотят ускорить разработку ядерного оружия либо задумают атаковать американских военных.
Со ссылкой на ряд высокопоставленных чиновников, ответственных за национальную безопасность и уже ознакомившихся с планом Шанахана, газета пишет о том, что документ был составлен под давлением "ястребов". Как отмечает издание, указанное число военнослужащих многих "шокировало", учитывая, что именно такое количество американских военных было задействовано при вторжении в Ирак в 2003 году.
Ранее Госдеп посоветовал гражданам Соединенных Штатов пока не посещать Ирак. В американской прессе появление такого рода рекомендаций связали с решением Вашингтона об отправке в зону оперативной ответственности ударной и тактической групп ВМС в качестве сигнала руководству Ирана. Власти США отреагировали на информацию о том, что Иран может готовить атаку на американские силы на Ближнем Востоке.
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