Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Американцам советуют пока не ездить в Ирак

13.5.2019 08:35

Фото: basnews.com



Госдпартамент Соединенных Штатов обратился к согражданам с рядом рекомендаций.



Со ссылкой на посольство в Багдаде отмечается, что обстановка в Ираке сейчас неспокойная, поэтому американцам, в частности, посоветовали стараться "не привлекать к себе внимание", одновременно следя за своим окружением.



Как отмечается в рекомендациях, в ближайшее время не стоит совершать поездки в Ирак, учитывая "повышенную напряженность" в стране. В соответствующем уведомлении Госдепартамента, адресованном гражданам США, указано, что информация о текущей обстановке в Ираке поступает из посольства в Багдаде.



Дипломаты призывают американцев, которые все же оказались в Ираке, по возможности стараться избегать мест в республике, где могут собираться граждане США. При этом им советуют "не привлекать к себе внимание" и следить за собственным окружением.



В американской прессе появление таких советов уже связали с решением Вашингтона об отправке в зону оперативной ответственности ударной и тактической групп ВМС в качестве сигнала руководству Ирана.



США тем самым отреагировали на информацию о том, что Иран может готовить атаку на американские силы на Ближнем Востоке. Несколько дней назад глава Госдепа Майкл Помпео даже изменил деловой график - вместо планировавшейся поездки в ФРГ он направился в Багдад. целью визита было подтверждение того, что Вашингтон продолжает поддерживать суверенный и независимый Ирак, который "свободен от вмешательства" со стороны Тегерана.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 06:46 Соловьев изгнал из студии украинского эксперта после слов о Бандере

Соловьев изгнал из студии украинского эксперта после слов о Бандере 13.5.2019 22:07 Трамп выразил намерение провести встречу с Путиным на саммите G20 в Японии

Трамп выразил намерение провести встречу с Путиным на саммите G20 в Японии 13.5.2019 07:37 В Киеве заявили, что могли бы вернуть Донбасс за сутки

В Киеве заявили, что могли бы вернуть Донбасс за сутки 13.5.2019 07:27 Глава Госдепа отменил визит в Москву

Глава Госдепа отменил визит в Москву 11.5.2019 17:46 Адвокат главы США не приедет в Киев из-за "врагов Трампа" в окружении Зеленского