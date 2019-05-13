|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Американцам советуют пока не ездить в Ирак
13.5.2019 08:35
Фото: basnews.com
Госдпартамент Соединенных Штатов обратился к согражданам с рядом рекомендаций.
Со ссылкой на посольство в Багдаде отмечается, что обстановка в Ираке сейчас неспокойная, поэтому американцам, в частности, посоветовали стараться "не привлекать к себе внимание", одновременно следя за своим окружением.
Как отмечается в рекомендациях, в ближайшее время не стоит совершать поездки в Ирак, учитывая "повышенную напряженность" в стране. В соответствующем уведомлении Госдепартамента, адресованном гражданам США, указано, что информация о текущей обстановке в Ираке поступает из посольства в Багдаде.
Дипломаты призывают американцев, которые все же оказались в Ираке, по возможности стараться избегать мест в республике, где могут собираться граждане США. При этом им советуют "не привлекать к себе внимание" и следить за собственным окружением.
В американской прессе появление таких советов уже связали с решением Вашингтона об отправке в зону оперативной ответственности ударной и тактической групп ВМС в качестве сигнала руководству Ирана.
США тем самым отреагировали на информацию о том, что Иран может готовить атаку на американские силы на Ближнем Востоке. Несколько дней назад глава Госдепа Майкл Помпео даже изменил деловой график - вместо планировавшейся поездки в ФРГ он направился в Багдад. целью визита было подтверждение того, что Вашингтон продолжает поддерживать суверенный и независимый Ирак, который "свободен от вмешательства" со стороны Тегерана.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|