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Трамп выразил намерение провести встречу с Путиным на саммите G20 в Японии
13.5.2019 22:07
Фото: cand.com.vn
Как заявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, он собирается встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита G20.
Форум состоится в Осаке 28-29 июня.
По словам американского лидера Дональда Трампа, он также намерен провести официальную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, передает информационное агентство Reuters.
В заявлении главы Соединенных Штатов при этом выражается уверенность в том, что американскому руководству удастся наладить хорошие отношения с властями Российской Федерации.
Саммит G20 запланирован на 28-29 июня. Мероприятие в Осаке станет первым форумом такого уровня, который будет проводиться в Японии.
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