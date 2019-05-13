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Трамп выразил намерение провести встречу с Путиным на саммите G20 в Японии


13.5.2019 22:07
Трамп выразил намерение провести встречу с Путиным на саммите G20 в ЯпонииФото: cand.com.vn

Как заявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, он собирается встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита G20.

Форум состоится в Осаке 28-29 июня.

По словам американского лидера Дональда Трампа, он также намерен провести официальную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, передает информационное агентство Reuters.

В заявлении главы Соединенных Штатов при этом выражается уверенность в том, что американскому руководству удастся наладить хорошие отношения с властями Российской Федерации.

Саммит G20 запланирован на 28-29 июня. Мероприятие в Осаке станет первым форумом такого уровня, который будет проводиться в Японии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

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