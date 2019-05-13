|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Названа причина обысков у первого заммэра Якутска
13.5.2019 14:17
Фото: vesti14.ru
Как заявил первый заместитель главы города Якутска Владимир Федоров, следственные действия связаны с уголовным делом, которое ранее возбудили в отношении его жены.
Чиновник оставил соответствующий комментарий на своей странице в Instagram.
По словам Владимира Федорова, в его рабочем кабинете действительно прошли обыски. Действия правоохранительных органов связаны с расследованием по уголовному делу, которое ранее возбудили в отношении его жены.
Причиной разбирательства, пояснил высокопоставленный чиновник, стали "доначисления налогов". Федоров также отметил, что следственные органы возбудили уголовное дело "сразу после выборов 9 сентября".
Ранее в СМИ появились сообщения о силовиках, которые пришли с обыском в мэрию Якутска. Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии города, не уточнив причину происходящего.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|