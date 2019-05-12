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В ДНР: украинские военные убили командира, отказавшись выполнять его приказ


12.5.2019 11:53
В ДНР: украинские военные убили командира, отказавшись выполнять его приказФото: vk.com

В распоряжении руководства самопровозглашенной Донецкой народной республики появились сведения об инциденте, случившемся на территории Донбасса  в 88-м батальоне 35-й бригады ВСУ.

Как стало известно, украинские бойцы категорически отказались подчиняться командиру, а во время выяснения отношений его застрелили.

После угроз военным трибуналом военнослужащие попросту убили собственного командира, сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов. По его словам, инцидент имел место в 88-м батальоне 35-й бригады ВСУ.

Отказ выполнять приказ подчиненные Голика мотивировали неудачей во время прошлой вылазки, которая окончилась провалом. В тот раз погибли несколько человек из диверсионно-разведывательной группы. В ходе завязавшейся перепалки один из военнослужащих смертельно ранил командира из автомата.

Безсонов также отметил, что командование украинского подразделения отдало приказ о неразглашении сведений о ЧП. В итоге погибший командир в отчетах прошел как погибший в бою.

Напомним, в конце минувшего марта глава украинского государства Петр Порошенко назвал количество погибших военных за период с 2014 года, когда была начата силовая операция на востоке.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 187

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