|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В ДНР: украинские военные убили командира, отказавшись выполнять его приказ
12.5.2019 11:53
Фото: vk.com
В распоряжении руководства самопровозглашенной Донецкой народной республики появились сведения об инциденте, случившемся на территории Донбасса в 88-м батальоне 35-й бригады ВСУ.
Как стало известно, украинские бойцы категорически отказались подчиняться командиру, а во время выяснения отношений его застрелили.
После угроз военным трибуналом военнослужащие попросту убили собственного командира, сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов. По его словам, инцидент имел место в 88-м батальоне 35-й бригады ВСУ.
Отказ выполнять приказ подчиненные Голика мотивировали неудачей во время прошлой вылазки, которая окончилась провалом. В тот раз погибли несколько человек из диверсионно-разведывательной группы. В ходе завязавшейся перепалки один из военнослужащих смертельно ранил командира из автомата.
Безсонов также отметил, что командование украинского подразделения отдало приказ о неразглашении сведений о ЧП. В итоге погибший командир в отчетах прошел как погибший в бою.
Напомним, в конце минувшего марта глава украинского государства Петр Порошенко назвал количество погибших военных за период с 2014 года, когда была начата силовая операция на востоке.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|