Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На юго-западе Пакистана боевики атаковали дорогой отель

12.5.2019 10:22

Фото: pakiholic.com



Как сообщает "Би-би-си", инцидент произошел в городе Гвадар (провинция Белуджистан), где группа вооруженных экстремистов ворвались в дорогую гостиницу.



Силовики, полностью эвакуировав здание, пытаются обезвредить нападавших.



Со ссылкой на источники в силовых структурах Пакистана сообщается, что боевики напали на пятизвездочный отель Pearl Continental. В результате атаки погиб по меньшей мере один человек. Жертвой экстремистов стал охранник. Сведения о пострадавших уточняются.



Известно также, что полиции удалось эвакуировать большую часть постояльцев. В здании сейчас остаются не менее трех боевиков, которых пытаются обезвредить правоохранители.



По данным СМИ, в Pearl Continental в основном останавливаются туристы из Китая. Портовый город Гвадар в КНР рассматривают в качестве одного из главных пунктов в экспорте товаров китайского производства на Ближний Восток и в Африку в рамках масштабного проекта "Один пояс – один путь".



О своей причастности к инциденту уже объявили сепаратисты из "Армии освобождения Белуджистана". Как подчеркнули представители радикальной группировки, они были намерены помешать китайским и другим иностранным инвесторам, выражая мнение местного населения.



Автор: Злата Богатова

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