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В Риге собирают подписи за присвоение аэропорту имени конструктора, сотрудничавшего с нацистами


11.5.2019 21:48
В Риге собирают подписи за присвоение аэропорту имени конструктора, сотрудничавшего с нацистамиФото: bezrindas.lv

По мнению авторов идеи, международный аэропорт "Рига" необходимо переименовать в честь латышского авиаконструктора Карлиса Ирбитиса.

Инициаторы предлагают всем желающим выразить свое мнение на портале общественных инициатив Manabalss.lv.

Как отмечает Янис Адиянс, выступающий от лица авторов этой идеи, аэропорт является визитной карточкой государства. Воздушные гавани многих городов носят имена выдающихся людей, поэтому в столице Латвии аэропорт можно назвать в честь Карлиса Ирбитиса. Изменения предлагается вводить постепенно, сначала сочетая в использовании со старым названием.

Карлис Ирбитис родился в 1904 году в Российской империи. В период независимости Латвии он трудился на предприятии VEF, где начал заниматься авиаконструированием. После того, территория Латвийской ССР была оккупирована нацистской Германией, Ирбитис начал работать в немецком концерне Messerschmitt AG, который тогда производил воздушные судна для ВВС Третьего рейха. После войны жил в Канаде, где и умер в 1997 оду.

Напомним, не так давно в пригороде Чикаго был открыт монумент в честь Адольфуса Раманаускаса, который обвиняется в причастности к Холокосту. В официальном мероприятии участвовал глава литовского МИД Линас Линкявичюс. На открытие памятника отреагировали российские дипломаты, указавшие на "особый цинизм" этой акции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 286

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