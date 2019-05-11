|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Риге собирают подписи за присвоение аэропорту имени конструктора, сотрудничавшего с нацистами
11.5.2019 21:48
Фото: bezrindas.lv
По мнению авторов идеи, международный аэропорт "Рига" необходимо переименовать в честь латышского авиаконструктора Карлиса Ирбитиса.
Инициаторы предлагают всем желающим выразить свое мнение на портале общественных инициатив Manabalss.lv.
Как отмечает Янис Адиянс, выступающий от лица авторов этой идеи, аэропорт является визитной карточкой государства. Воздушные гавани многих городов носят имена выдающихся людей, поэтому в столице Латвии аэропорт можно назвать в честь Карлиса Ирбитиса. Изменения предлагается вводить постепенно, сначала сочетая в использовании со старым названием.
Карлис Ирбитис родился в 1904 году в Российской империи. В период независимости Латвии он трудился на предприятии VEF, где начал заниматься авиаконструированием. После того, территория Латвийской ССР была оккупирована нацистской Германией, Ирбитис начал работать в немецком концерне Messerschmitt AG, который тогда производил воздушные судна для ВВС Третьего рейха. После войны жил в Канаде, где и умер в 1997 оду.
Напомним, не так давно в пригороде Чикаго был открыт монумент в честь Адольфуса Раманаускаса, который обвиняется в причастности к Холокосту. В официальном мероприятии участвовал глава литовского МИД Линас Линкявичюс. На открытие памятника отреагировали российские дипломаты, указавшие на "особый цинизм" этой акции.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|