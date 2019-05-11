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В Бресте россиянку задержали при попытке ввоза из Польши более 100 кг наркотиков


11.5.2019 16:55
В Бресте россиянку задержали при попытке ввоза из Польши более 100 кг наркотиковФото: vitvesti.by

Брестскими таможенниками было выявлено и изъято свыше 100 кг зелья, которое в своем автомобиле 38-летняя россиянка пыталась провезти через границу с Польшей.

Гражданку РФ задержали, в ее отношении уже возбудили уголовное дело.

Как стало известно, гражданка РФ пыталась проследовать через пункт пропуска "Домачево" на машине Chrysler. В результате досмотра ее автомобиля белорусские таможенники выявили несколько искусно сделанных тайников, где были спрятаны многочисленные упаковки с психотропными и наркотическими веществами, запрещенными к обороту.

Отмечается, что женщина пыталась проехать по красному коридору, представляя к декларированию напольный кондиционер и электросамокат. Выявленные в салоне и багажнике иномарки тайники запирались на электромагнитные замки. Внутри было спрятано около ста упаковок с кристаллами бежевого оттенка, а также несколько полимерных брикетов с неким коричневым веществом.

По результатам экспертизы выяснилось, что гражданка РФ пыталась провезти из Польши более 100 кг МДМА (экстази) и свыше 0,5 кг гашиша.

Изъятое зелье стало наиболее крупной партией запрещенных веществ, которые белорусские таможенники выявляли за последнюю четверть века.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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