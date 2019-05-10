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Лукашенко: Минск подсчитывает ущерб от загрязненной нефти, поступавшей из России
15:37
Фото: livejournal.com
По словам Александра Лукашенко, точный размер лишь предстоит установить.
В Минске смогут озвучить сумму ущерба от поступления загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба" после того, как завершится ревизия на нефтеперерабатывающих предприятиях, заявил глава белорусского государства.
По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, точную сумму ущерба из-за поступления из России низкокачественной нефти можно будет назвать после того, как завершится ревизия на Новополоцком НПЗ. Сейчас продолжается работа по подсчету убытков, отметил глава государства.
Вместе с тем, на сегодняшний день уже вполне очевидно, что речь идет об очень большой сумме, указал Лукашенко.
Напомним, в конце апреля президенту РФ Владимиру Путину доложили о причинах возникших проблем. Ситуацию, которая сложилась на нефтепроводе "Дружба", когда через территорию Белоруссии поступала загрязненная нефть, способна нанести стране не только экономический, но и имиджевый ущерб, подчеркнул тогда российский лидер.
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