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Путину доложили о причинах снижения качества нефти


30.4.2019 21:20
Путину доложили о причинах снижения качества нефтиФото: kazlenta.kz

По словам главы российского государства, некачественная нефть, которая по нефтепроводу "Дружба" через территорию Белоруссии поступает в Европу, может спровоцировать серьезные потери.

Как заявил Владимир Путин, речь идет об экономическом ущербе, но может пострадать и имидж страны.

На эту тему президент РФ высказался в ходе официальной встречи с руководителем "Транснефти" Николаем Токаревым. Владимир Путин потребовал эффективной корректировки существующей системы контроля качества нефти в магистральных нефтепроводах. По словам российского президента, в данной сфере нельзя обходиться самоконтролем, поэтому обо всех изменениях должно быть позже обязательно доложено главе правительства.

Николай Токарев в беседе с президентом отметил, что по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева ранее уже была создана межведомственная группа, которая выступает с предложением дополнить нормативную базу и отраслевые регламенты рядом мер. Предполагается, что это будет способствовать контролю за приемом нефти в систему магистральных нефтепроводов.

При этом Токарев пояснил, что причина ухудшившегося качества сырья установлена. К этому причастно некое частное предприятие, которое находится под Самарой. Нарушив технологические регламенты, оно умышленно сливало нефть, которая предварительно не прошла соответствующую подготовку. Глава "Транснефти" подчеркнул, что имело место "чистой воды мошенничество".

Ранее белорусы объявили о полной приостановке приема нефти из РФ.

Автор: Злата Богатова

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