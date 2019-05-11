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Под Тамбовом школьника насмерть засыпало песком
11.5.2019 15:24
Фото: livejournal.com
Следственные органы региона приступили к выяснению обстоятельств гибели девятилетнего мальчика.
Как указано на сайте СУ СКР по Тамбовской области, трагедия произошла в городе Котовске, где тело ребенка нашли в насыпи с песком.
По данным ведомства, об исчезновении школьника стало известно несколько дней назад, сразу после чего были начаты поиски мальчика. Утром минувшей пятницы, 10 мая, в правоохранительные органы обратился местный житель, который обнаружил тело ребенка в большой насыпи песка.
Отмечается, что явных признаков смерти криминального характера на теле погибшего мальчика обнаружено не было.
В ходе начатой проверки установлено, что ребенок гостил у проживающей вблизи насыпи бабушки. Ранее мальчик уже не раз приходил на это место играть в песке. По итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
На прошлой неделе в Удмуртии начато расследование по факту гибели малолетних мальчика и девочки, тела которых были найдены на одном из приусадебных участков.
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