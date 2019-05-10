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В территориальные воды Венесуэлы зашел военный корабль США
13:32
Фото: topcor.ru
Иностранное военное судно сменило курс после переговоров с приблизившимся к нему патрульным катером ВМС Венесуэлы, указано в официальном сообщении представителей командования этого латиноамериканского государства.
Как передает РИА Новости, инцидент случился неподалеку от порта Гуаира в минувшую среду, 8 мая.
Судно береговой охраны Соединенных Штатов USCG James заметили в момент пересечения экономической зоны Венесуэлы в среду, 8 мая. На следующий день военный корабль, сменив курс, подошел на расстояние около четырнадцати миль к порту Гуаира в венесуэльском штате Варгас на севере страны.
К американскому судну направился патрульный катер, экипаж которого начал переговоры. Спустя некоторое время, когда военные обменялись сообщениями в формате радиопереговоров, USCG James покинул воды Венесуэлы.
Напомним, не так давно Сергей Лавров осадил корреспондента иностранного телеканала, который задал российскому министру вопрос о том, имеются ли у Москвы какие-либо возможности остановить американскую интервенцию в Венесуэле, если власти Соединенных Штатов пойдут на такие действия.
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