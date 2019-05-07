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Лавров осадил журналиста CNN
7.5.2019 12:59
Фото: livejournal.com
Глава российского дипломатического министерства довольно резко отреагировал на реплику журналиста CNN, который задал ему вопрос о ситуации, связанной с кризисом в Венесуэле.
В результате Сергей Лавров осадил корреспондента иностранного телеканала.
Как пишет сегодня "Российская газета", российскому министру был задан вопрос о том, имеются ли у Москвы какие-либо возможности остановить американскую интервенцию в Венесуэле, если власти Соединенных Штатов пойдут на такие действия.
В ответ Сергей Лавров заявил о том, что "некоторые называют вашу компанию "фейк ньюз", однако сейчас журналист действительно задал "фейковый вопрос. Тем самым руководитель внешнеполитического ведомства напомнил о многочисленных твитах американского лидера.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не раз высказывал в адрес этого телевизионного канала обвинения, связанные в распространением недостоверных сведений.
В беседе с представителями СМИ Лавров также напомнил, что российские власти категорически не приемлют ведение боевых действий, которые нарушают международные правила, независимо от того, где это может происходить.
Любое применение силовых методов должно осуществляться лишь после соответствующих санкций Совбеза ООН либо как ответные меры на агрессивные действия, которых, в случае с Венесуэлой, на сегодняшний день вовсе не наблюдается, дополнил министр.
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