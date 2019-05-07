Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лавров осадил журналиста CNN

7.5.2019 12:59

Фото: livejournal.com



Глава российского дипломатического министерства довольно резко отреагировал на реплику журналиста CNN, который задал ему вопрос о ситуации, связанной с кризисом в Венесуэле.



В результате Сергей Лавров осадил корреспондента иностранного телеканала.



Как пишет сегодня "Российская газета", российскому министру был задан вопрос о том, имеются ли у Москвы какие-либо возможности остановить американскую интервенцию в Венесуэле, если власти Соединенных Штатов пойдут на такие действия.



В ответ Сергей Лавров заявил о том, что "некоторые называют вашу компанию "фейк ньюз", однако сейчас журналист действительно задал "фейковый вопрос. Тем самым руководитель внешнеполитического ведомства напомнил о многочисленных твитах американского лидера.



Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не раз высказывал в адрес этого телевизионного канала обвинения, связанные в распространением недостоверных сведений.



В беседе с представителями СМИ Лавров также напомнил, что российские власти категорически не приемлют ведение боевых действий, которые нарушают международные правила, независимо от того, где это может происходить.



Любое применение силовых методов должно осуществляться лишь после соответствующих санкций Совбеза ООН либо как ответные меры на агрессивные действия, которых, в случае с Венесуэлой, на сегодняшний день вовсе не наблюдается, дополнил министр.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 116

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 7.5.2019 14:47 В США открыли монумент обвиняемому в участии в Холокосте

В США открыли монумент обвиняемому в участии в Холокосте 6.5.2019 22:31 После возвращения на Украину Саакашвили намерен "спасать Грузию"

После возвращения на Украину Саакашвили намерен "спасать Грузию" 6.5.2019 07:48 Украинский депутат призвал «вытянуть» из Донбасса все трудовые ресурсы

Украинский депутат призвал «вытянуть» из Донбасса все трудовые ресурсы 5.5.2019 14:54 Израильтяне нанесут массированные удары по палестинским боевикам

Израильтяне нанесут массированные удары по палестинским боевикам 4.5.2019 22:13 В Алжире арестовали брата бывшего президента, фактически управлявшего страной с 2013 года