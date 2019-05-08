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Путин забил восемь шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи


12:48
Путин забил восемь шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги в СочиФото: habervaktim.com

Глава РФ, участвовавший вчера в гала-матче Ночной хоккейной лиги, успел забить в ворота противника восемь шайб, уточнили в пресс-службе лиги.

Ранее в СМИ появились сведения о десяти успешных бросках Путина, который вышел на лед в составе команды "Легенды хоккея".

Как стало известно, во время вчерашнего хоккейного матча глава РФ смог забить в чужие ворота восемь шайб.

Начальник отечественного оборонного ведомства Сергей Шойгу успел отметиться на льду хет-триком. По одной шайбе за "Легенд" успели забросить Павел Буре, Виталий Прохоров и Сергей Федоров.

Матч VIII Всероссийского фестиваля, состоявшийся накануне вечером в сочинском ледовом дворце "Большой", окончился победой "Легенд". "Сборная Ночной Лиги" уступила с общим счетом 14:7.

Напомним, в прошлогоднем матче, когда одержали победу игроки "Легенд", президент успел забить пять шайб.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 185

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