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В Нью-Йорке приговорили к тюремному сроку псевдомиллионершу из России
16:54
Фото: AP Photo / Mary Altaffer
Слушания по делу Анны Сорокиной, которая выдавала себя за наследницу огромного состояния, состоялись в Нью-Йорке.
Как стало известно, уроженку РФ признали виновной в мошенничестве.
По данным Business Insider, обвинявшуюся по целому ряду пунктам Анну Сорокину приговорили к реальному наказанию - девушке предстоит провести за решеткой от четырех до двенадцати лет.
До этого Сорокина была признана виновной по восьми пунктам судом присяжных.
По материалам дела, в прошлом Анна Сорокина, называя себя Анной Делви, притворялась наследницей огромного состояния. При этом он неоднократно занималась подделкой чеков и различных документов, получая впоследствии многомиллионные кредиты в банке.
Предполагается, что Сорокина проведет в тюрьме по меньшей мере четыре года, лишь тогда она получит возможность просить о досрочном выходе. Однако девушку ожидает депортация в ФРГ, так как она является гражданкой Германии. Еще до того, как Сорокину арестовали, у нее истек срок визы.
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