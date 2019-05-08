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Ученые обнаружили на дне Марианской впадины существа в алюминиевой броне
01:14
Фото: infourok.ru
Ученые смогли выяснить, как глубоководным существам удается выживать в условиях гигантского давления.
Ранее наука считала, что в слоях ниже пяти километров нельзя встретить ракообразных, однако недавнее исследование доказало, что существа смогли приспособиться.
В состав раковин представителей некоторых видов ракообразных входит карбонат кальция. На большой глубине он способен реагировать на углекислый газ, вследствие чего размягчается. Существа в результате остаются без защитной оболочки.
Однако ракообразные успешно приспособились к обитанию в океанских впадинах. В частности, на глубине около 12 километров были обнаружены ракообразные-амфиподы Hirondellea gigas, кишечник которых генерирует алюминий. Ученые продолжают исследовать броню этих существ, которая синтезировалась из особых молекул на основе сахаров.
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