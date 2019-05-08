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В Москве после падения из окна 8-го этажа погиб ребенок
00:17
Фото: livejournal.com
В ходе начатой по факту ЧП проверки выяснилось, что малыш был оставлен на некоторое время без присмотра, передает ТАСС.
Трагический случай произошел в одном из домов по улице Большой Очаковской улице.
Как стало известно от представителей экстренных служб российской столицы, погибшему ребенку было четыре года. Находясь дома, в квартире, расположенной на восьмом этаже, мальчик забрался на подоконник.
Установлено, что родители оставили сына на некоторое время без присмотра. В этот момент он, находясь у окна, прорвал москитную сетку и выпал. Прибывшие к месту ЧП медики не смогли спасти мальчика, несмотря на все реанимационные мероприятия.
Кроме врачей, к месту происшествия также прибыли представители следственных органов, незамедлительно приступившие к проверке по факту гибели ребенка. Решение о возбуждении уголовного дела примут позже, в зависимости от результатов предварительного разбирательства.
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