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Селин Дион обиделась на Анджелину Джоли за отказ сыграть ее роль
8.5.2019 23:48
Фото: jastrzabpost.pl
Как пишет Daily Times, известная певица строила планы создать музыкальный биографический фильм о себе.
При этом Селин Дион надеялась, что роль главной героини сыграет ее давняя приятельница Анджелины Джоли.
После того, как актриса отказалась сыграть Селин Дион, сославшись на большую занятость, певица восприняла это с обидой, пишет газета.
Авторы материала утверждают, что певица мечтала снять кинокартину о своей жизни на протяжении
многих лет. Главным желанием Селин Дион было показать не только музыкальную сторону, но и рассказать о романтических отношениях с Рене Анжелилом, чтобы об этом узнали дети и поклонники.
Источник газеты отмечает, что Селин Дион, считавшая Анджелину Джоли давним хорошим другом, рассчитывала на ее участие в проекте. В результате певица была очень разочарована, узнав об отказе актрисы.
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