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Селин Дион обиделась на Анджелину Джоли за отказ сыграть ее роль


8.5.2019 23:48
Селин Дион обиделась на Анджелину Джоли за отказ сыграть ее рольФото: jastrzabpost.pl

Как пишет Daily Times, известная певица строила планы создать музыкальный биографический фильм о себе.

При этом Селин Дион надеялась, что роль главной героини сыграет ее давняя приятельница Анджелины Джоли.

После того, как актриса отказалась сыграть Селин Дион, сославшись на большую занятость, певица восприняла это с обидой, пишет газета.

Авторы материала утверждают, что певица  мечтала снять кинокартину о своей жизни на протяжении
многих лет. Главным желанием Селин Дион было показать не только музыкальную сторону, но и рассказать о романтических отношениях с Рене Анжелилом, чтобы об этом узнали дети и поклонники.

Источник газеты отмечает, что Селин Дион, считавшая Анджелину Джоли давним хорошим другом, рассчитывала на ее участие в проекте. В результате певица была очень разочарована, узнав об отказе актрисы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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