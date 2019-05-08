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Савченко заявила, что опасается за свою жизнь
8.5.2019 10:18
Фото: vk.com
Как заявила депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ей грозит смертельная опасность, однако киевские власти отказываются предоставить ей государственную охрану.
Ранее Броварский районный суд Киевской области вынес решение о том, чтобы Савченко была отпущена на свободу.
По словам Надежды Савченко, она обладает законным правом на госохрану, являясь украинским депутатом и сохраняя мандат учитывая, что ей грозит смертельная опасность. Как заявила народная избранница, речь идет о реальных угрозах, причем она может предоставить все доказательства, включая записи телефонных разговоров и переписку. Кроме того, имеются и свидетели.
Савченко заявила, что информировала о сложившейся ситуации МВД Украины, прося о том, чтобы ей предоставили госохрану. Однако в ведомстве на это пока никак не отреагировали.
Депутат отметила, что после ее освобождения из СИЗО за ней продолжается слежка, за ней постоянно следует некий конвой. Приходится постоянно проверять автомобили на предмет прикрепленных к ним взрывных устройств.
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