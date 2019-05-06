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Андрей Мерзликин незаконно пересек украинскую границу
07:58
Фото: vk.com
Известный российский актер Андрей Мерзликин, которому ранее киевские власти запретили въезд на украинскую территорию, смог пересечь государственную границу соседнего государства по полю.
Соответствующий материал появился на странице артиста в Instagram.
Разместив видеоролик, где он запечатлен в поле, Андрей Мерзликин заявил, что ему удалось успешно пересечь государственную границу с Украиной, несмотря на запрет, объявленный киевскими властями.
По словам звезды, он был в Молдавии не смог не воспользоваться моментом, когда оказался около украинской границы. Судя по кадрам, сделанным на рапсовом поле, рядом с Мерзликиным не было видно четко обозначенных рубежей государства.
Украинское Министерство культуры еще летом 2015 года известило о формировании так называемого "черного списка", в который начали заносить деятелей, включая российских, которые способны угрожать нацбезопасности. Среди артистов, имена которых включены в этот перечень, ранее уже оказались такие звезды, как Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список уже не раз расширялся.
На аналогичные действия в последнее время идут и власти некоторых других стран постсоветского пространства. В частности, не так давно Григория Лепса объявило нежелательной персоной руководство Литвы.
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