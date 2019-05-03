|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Власти Литвы запретили въезд Григорию Лепсу
3.5.2019 23:00
Фото: vk.com
Известному российскому исполнителю Григорию Лепсу власти Литвы запретили въезд на свою территорию, передает ТАСС.
Информация поступила от официального представителя главы МВД этого прибалтийского государства Евы Дирмайте.
Как заявила Ева Дирмайте, министр внутренних дел по ходатайству дипломатического ведомства "подписал распоряжение о запрете для данного лица на въезд в Литву".
В минувшем апреле глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс проинформировал о том, что направил руководителю МВД соответствующее обращение. Причиной этого стала инициатива группы депутатов парламента страны от партии "Союз Отечества — Христианские демократы". парламентарии указали на то, что Григорий Лепс поддерживает "агрессивную внешнюю политику", которую якобы продолжает проводить Москва.
Литовский парламентарии выступили с таким призывом в марте, незадолго до предполагаемого приезда Лепса на гастроли.
Несколько лет назад Лепса внесли в черный список власти Соединенных Штатов, когда американское Министерство финансов расширило санкционный перечень лиц, якобы связанных с так называемой "постсоветской мафии". Помимо Григория Лепсверидзе, выступающего под псевдонимом Григорий Лепс, в соответствующие списки внесли Игоря Шлыкова, Артура Бадаляна, Сергея Москаленко, Вадима Лялина и Якова Рыбальского, которые были связаны с евразийским преступным синдикатом "Братский круг".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|