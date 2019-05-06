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Названа дата выхода в прокат фильма о гибели подлодки «Курск» Люка Бессона
07:17
Фото: gursesintour.com
Российское Минкультуры выдало соответствующее удостоверение картине Люка Бессона на 27 июня, передает агентство "Интерфакс".
Как рассказали в пресс-службе компании прокатчика, они подавали запрос еще в апреле.
После того, как кинопрокатной компанией "Экспонента Фильм" 10 апреля был подан запрос о выдаче прокатного удостоверения, в том же месяце российское Министерство культуры его подписало. Начиная с 27 июня экшн-драма выйдет на экраны российских кинотеатров, отметили представители прокатчика.
Создатели фильма вели съемки "с большим тактом и деликатностью". До начала работы над картиной они "глубоко изучили трагедию", подчеркнули представители "Экспонента Фильм". По их словам, ленту известного режиссера Люка Бессона можно считать настоящим гимном "храбрости и стойкости российских подводников".
Напомним, о планах создания фильма, посвященного трагическим событиям 2000 года, стало известно около трех лет назад. Предварительно Люк Бессон обращался в российское оборонное ведомство.
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