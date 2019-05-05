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Украинский депутат призвал «вытянуть» из Донбасса все трудовые ресурсы
07:48
Фото: sputnikbig.ru
С таким заявлением выступил депутат Рады от политической партии "Самопомощь" Семен Семенченко.
По его словам, киевским властям необходимо озаботиться тем, чтобы "вытянуть" из Донбасса все трудовые ресурсы.
С соответствующим призывом Семен Семенченко выступил во время интервью, которое было опубликовано на YouTube-канале Politeka.
Украинский депутат также говорил на тему амнистии для жителей восточных областей страны, которые, по словам Семенченко "не убивали и не пытали" украинских военнослужащих. Кроме того, в Киеве должны определиться и с наказанием для тех, кто в в подобных действиях подозревается, заявил он.
При этом Семенченко призвал киевское руководство продемонстрировать гражданам, которые покинули Донбасс, что Украина сейчас в них нуждается. Соотечественников, решившихся на получение паспорта РФ, депутат предложил лишить украинского гражданства.
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