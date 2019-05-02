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Жители ДНР выстроились в очереди за российскими паспортами
15:25
Фото: akket.com
С сегодняшнего дня в Донецке начался прием заявлений от местных жителей, которые бы хотели получить паспорт РФ.
Выдача документов будет происходить по упрощенной схеме, как заявил недавно глава российского государства Владимир Путин.
На текущий момент оформлением документов занимается лишь миграционная служба МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). По данным российских СМИ, к открытию учреждения, которое начинает работу в 9 утра, около здания можно было увидеть очередь. Собравшиеся порядка восьмидесяти местных жителей признались, что решили занять место заранее.
Напомним, на прошлой неделе будущий украинский лидер Владимир Зеленский впервые после победы на выборах обратился к Владимиру Путину. В частности, он усомнился в потребности украинцев в российских паспортах.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, касающийся приема в российское гражданство в упрощенном порядке лиц, постоянно живущих в ряде районов Донбасса (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик).
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