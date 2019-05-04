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В Алжире арестовали брата бывшего президента, фактически управлявшего страной с 2013 года


4.5.2019 22:13
Саид БутефликаФото: euronews.com
Саид Бутефлика

Власти Алжира взяли под стражу младшего брата экс-президента страны Абдельазиза Бутефлики - Саида. Как сообщает канал "Аль-Джазира", также было принято решение об аресте двух экс-руководителей алжирских разведывательных служб - генералов Башира Тартага и Мухаммеда Мадины.

Саид Бутефлика в течение более чем десятилетия официально занимал пост советника президента. В действительности же, начиная с 2013 года, когда его старший брат, Абдельазиз, сначала перенес сердечный приступ, а потом был частично парализован, он фактически управлял государством. В последние годы он проходил лечение за рубежом.

Жители Алжира, продолжая участвовать в массовых протестных акциях на протяжении примерно двух месяцев, требуют, чтобы от власти были отстранены всех сподвижников Бутефлики.

Напомним, 1 апреля было объявлено о том, что Бутефлика передумал идти на пятый срок. Однако акции протеста, продолжающиеся в стране, не стали менее масштабными.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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