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В Алжире арестовали брата бывшего президента, фактически управлявшего страной с 2013 года
4.5.2019 22:13
Фото: euronews.com
Саид Бутефлика
Власти Алжира взяли под стражу младшего брата экс-президента страны Абдельазиза Бутефлики - Саида. Как сообщает канал "Аль-Джазира", также было принято решение об аресте двух экс-руководителей алжирских разведывательных служб - генералов Башира Тартага и Мухаммеда Мадины.
Саид Бутефлика в течение более чем десятилетия официально занимал пост советника президента. В действительности же, начиная с 2013 года, когда его старший брат, Абдельазиз, сначала перенес сердечный приступ, а потом был частично парализован, он фактически управлял государством. В последние годы он проходил лечение за рубежом.
Жители Алжира, продолжая участвовать в массовых протестных акциях на протяжении примерно двух месяцев, требуют, чтобы от власти были отстранены всех сподвижников Бутефлики.
Напомним, 1 апреля было объявлено о том, что Бутефлика передумал идти на пятый срок. Однако акции протеста, продолжающиеся в стране, не стали менее масштабными.
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