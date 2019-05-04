ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Китае из-за торнадо перевернулся батут: погибли двое детей, семь в больнице
В Китае из-за торнадо перевернулся батут: погибли двое детей, семь в больнице
На Урале взорвался боеприпас: один военный погиб, четверо пострадали
На Урале взорвался боеприпас: один военный погиб, четверо пострадали
Двое участников Stand Up погибли в ДТП на Кубани
Двое участников Stand Up погибли в ДТП на Кубани
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Раде назвали «комфортную» дату для инаугурации ЗеленскогоВ Раде назвали «комфортную» дату для инаугурации Зеленского
Двое участников Stand Up погибли в ДТП на КубаниДвое участников Stand Up погибли в ДТП на Кубани
В сети появилась новая серия продолжения "Простоквашино"В сети появилась новая серия продолжения "Простоквашино"
В Индии 8 человек стали жертвами циклона "Фани" В Индии 8 человек стали жертвами циклона "Фани"
В США Boeing, на борту которого было более 140 человек, выкатился в рекуВ США Boeing, на борту которого было более 140 человек, выкатился в реку

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Екатерина великаяЕкатерина великая
Нестираемые воспоминания (двенадцатая часть)Нестираемые воспоминания (двенадцатая часть)
Лисичка мстительницаЛисичка мстительница
Нестираемые воспоминания (одиннадцатая часть)Нестираемые воспоминания (одиннадцатая часть)
Нестираемые воспоминания (десятая часть)Нестираемые воспоминания (десятая часть)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Раде назвали «комфортную» дату для инаугурации Зеленского


4.5.2019 21:02
В Раде назвали «комфортную» дату для инаугурации ЗеленскогоФото: minval.az

Как заявил руководитель депутатской группы "Возрождение" Виктор Бондарь, многим его коллегам хотелось бы максимально оттянуть дату церемонии, чтобы у новоизбранного украинского лидера не было права распустить Раду. Учитывая это, наиболее подходящей датой для инаугурации нового президента Украины является 28 мая, передает ТАСС.

По мнению глав фракций и депутатских групп Верховной рады, инаугурацию Владимира Зеленского необходимо провести не ранее 28 мая, заявил председатель группы "Возрождение" Виктор Бондарь. По его словам, многим его коллегам хотелось бы максимально оттянуть дату инаугурацию, чтобы у нового украинского лидера не было возможности объявить о роспуске Рады.

Как отметил Бондарь, 28 мая является наиболее комфортной датой для проведения официальной церемонии. Вместе с тем, не исключено, что 14 мая, когда состоится заседание Рады, вполне могут принять решение о назначении в качестве даты инаугурации новоизбранного президента 19 мая. Ранее с таким предложением выступил сам будущий украинский лидер, напомнил Бондарь.

Ранее руководство Крыма озвучило условие, при котором Владимир Зеленский сможет воспользоваться квартирой на полуострове. Недвижимость в Ливадии была приобретена несколько лет назад супругой нового украинского президента.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Составлен список самых разочаровывающих туристических достопримечательностей Европы Составлен список самых разочаровывающих туристических достопримечательностей Европы
Музей Набокова в Петербурге возобновил работу после ремонтаМузей Набокова в Петербурге возобновил работу после ремонта
Похитивший невесту ингушский депутат сыграет свадьбу 5 маяПохитивший невесту ингушский депутат сыграет свадьбу 5 мая
В Каракасе военный автомобиль въехал в участников акции протеста В Каракасе военный автомобиль въехал в участников акции протеста
Эксперт прокомментировал новость о следах йети в ГималаяхЭксперт прокомментировал новость о следах йети в Гималаях

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 851


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru