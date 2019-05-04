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В Раде назвали «комфортную» дату для инаугурации Зеленского
4.5.2019 21:02
Фото: minval.az
Как заявил руководитель депутатской группы "Возрождение" Виктор Бондарь, многим его коллегам хотелось бы максимально оттянуть дату церемонии, чтобы у новоизбранного украинского лидера не было права распустить Раду. Учитывая это, наиболее подходящей датой для инаугурации нового президента Украины является 28 мая, передает ТАСС.
По мнению глав фракций и депутатских групп Верховной рады, инаугурацию Владимира Зеленского необходимо провести не ранее 28 мая, заявил председатель группы "Возрождение" Виктор Бондарь. По его словам, многим его коллегам хотелось бы максимально оттянуть дату инаугурацию, чтобы у нового украинского лидера не было возможности объявить о роспуске Рады.
Как отметил Бондарь, 28 мая является наиболее комфортной датой для проведения официальной церемонии. Вместе с тем, не исключено, что 14 мая, когда состоится заседание Рады, вполне могут принять решение о назначении в качестве даты инаугурации новоизбранного президента 19 мая. Ранее с таким предложением выступил сам будущий украинский лидер, напомнил Бондарь.
Ранее руководство Крыма озвучило условие, при котором Владимир Зеленский сможет воспользоваться квартирой на полуострове. Недвижимость в Ливадии была приобретена несколько лет назад супругой нового украинского президента.
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