ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Канаде назвали бесчеловечным смертный приговор, вынесенный соотечественнику в Китае
В Канаде назвали бесчеловечным смертный приговор, вынесенный соотечественнику в Китае
На Кипре после серии убийств ушел с поста глава Минюста
На Кипре после серии убийств ушел с поста глава Минюста
Похитивший невесту ингушский депутат сыграет свадьбу 5 мая
Похитивший невесту ингушский депутат сыграет свадьбу 5 мая
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Крымские власти назвали Зеленскому условие для посещения квартиры на полуостровеКрымские власти назвали Зеленскому условие для посещения квартиры на полуострове
Шеф-редактор проекта «Голос. Дети» попал в реанимацию с инфарктом Шеф-редактор проекта «Голос. Дети» попал в реанимацию с инфарктом
Путин впервые за долгое время провел телефонную беседу с ТрампомПутин впервые за долгое время провел телефонную беседу с Трампом
В Китае три человека стали жертвами диких слоновВ Китае три человека стали жертвами диких слонов
В Крыму ребенка на воздушном шаре унесло ветромВ Крыму ребенка на воздушном шаре унесло ветром

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Екатерина великаяЕкатерина великая
Нестираемые воспоминания (двенадцатая часть)Нестираемые воспоминания (двенадцатая часть)
Лисичка мстительницаЛисичка мстительница
Нестираемые воспоминания (одиннадцатая часть)Нестираемые воспоминания (одиннадцатая часть)
Нестираемые воспоминания (десятая часть)Нестираемые воспоминания (десятая часть)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Крымские власти назвали Зеленскому условие для посещения квартиры на полуострове


00:20
Крымские власти назвали Зеленскому условие для посещения квартиры на полуостровеФото: dobrocom.info

Как заявил вице-спикер крымского парламента, избранному президенту Украины необходимо изменить подход к восприятию полуострова, иначе он не сможет воспользоваться принадлежащей его семье недвижимостью в Ливадии. "Пока считает полуостров украинской территорией", Владимир Зеленский не сможет войти в квартиру, купленную его супругой, пояснил Ефим Фикс.

Представитель руководства Крыма обратился к Зеленскому с призывом признать очевидным факт, что полуостров является частью Российской Федерации. По мнению Фикса, новому украинскому лидеру необходимо увидеть "как крымчане живут". Полуостров входит в состав России, и власти Крыма приглашают всех, кто желает посетить регион, включая Зеленского, пояснил Фикс.

Ранее в СМИ со ссылкой на официальные данные о доходах и реестр недвижимости появились сведения о том, что жена новоизбранного президента Украины Елена Зеленская купила недвижимость в Ливадии, причем заплатила менее половины рыночной стоимости. Квартира, приобретенная у бизнесмена Александра Буряка, находится в жилом комплексе "Император", который расположен неподалеку от "Ласточкиного гнезда".

Квартира, купленная Зеленской шесть лет назад примерно за 163 тысячи долларов, в настоящее время выставлена на продажу за 790 тысяч.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 115

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

В ФРГ автомобиль, пробив стену, въехал в торговый центрВ ФРГ автомобиль, пробив стену, въехал в торговый центр
Перенесший операцию на сердце Мик Джаггер чувствует себя прекрасно Перенесший операцию на сердце Мик Джаггер чувствует себя прекрасно
Эксперт прокомментировал новость о следах йети в ГималаяхЭксперт прокомментировал новость о следах йети в Гималаях
Под Костромой четвертую неделю ищут пропавшего ребенкаПод Костромой четвертую неделю ищут пропавшего ребенка
Эксперты назвали причину смерти пяти членов семьи в УфеЭксперты назвали причину смерти пяти членов семьи в Уфе

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 851


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru