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Крымские власти назвали Зеленскому условие для посещения квартиры на полуострове
00:20
Фото: dobrocom.info
Как заявил вице-спикер крымского парламента, избранному президенту Украины необходимо изменить подход к восприятию полуострова, иначе он не сможет воспользоваться принадлежащей его семье недвижимостью в Ливадии. "Пока считает полуостров украинской территорией", Владимир Зеленский не сможет войти в квартиру, купленную его супругой, пояснил Ефим Фикс.
Представитель руководства Крыма обратился к Зеленскому с призывом признать очевидным факт, что полуостров является частью Российской Федерации. По мнению Фикса, новому украинскому лидеру необходимо увидеть "как крымчане живут". Полуостров входит в состав России, и власти Крыма приглашают всех, кто желает посетить регион, включая Зеленского, пояснил Фикс.
Ранее в СМИ со ссылкой на официальные данные о доходах и реестр недвижимости появились сведения о том, что жена новоизбранного президента Украины Елена Зеленская купила недвижимость в Ливадии, причем заплатила менее половины рыночной стоимости. Квартира, приобретенная у бизнесмена Александра Буряка, находится в жилом комплексе "Император", который расположен неподалеку от "Ласточкиного гнезда".
Квартира, купленная Зеленской шесть лет назад примерно за 163 тысячи долларов, в настоящее время выставлена на продажу за 790 тысяч.
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