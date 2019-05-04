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В Белоруссии за взятку от компании из РФ задержали бывшего замглавы Совбеза
4.5.2019 16:57
Фото: kompromat.wiki
Сотрудники Комитета госбезопасности Белоруссии заявили о задержании экс-заместителя государственного секретаря Совета безопасности страны Андрея Втюрина. Представители КГБ подчеркнули, что он был пойман с поличным, когда ему пытались передать взятку.
Следственное управление КГБ уже предъявило Втюрину Андрею Александровичу, который был задержан накануне, обвинение по соответствующей статье.
В официальном сообщении ведомства уточняется, что 148,6 тысяч долларов ему пытались передать представители российской коммерческой структуры "Г" в качестве взятки. Предполагалось, что это солидное вознаграждение Втюрин будет оказывать содействие в продвижении российской структуры на территории Беларуси.
Сотруднику компании, который передавал деньги, также предъявили обвинение.
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