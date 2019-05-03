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Двое участников Stand Up погибли в ДТП на Кубани
15:22
Фото: tvc.ru
Трагедия, унесшая жизни Дениса Маловичко и Елены Зуевой, произошла накануне, 3 мая.
В результате ДТП, случившегося около 17:30 в окрестностях кубанской станицы Рязанской, погибли пять человек.
Судя по видеокадрам, которые были позже опубликованы в Сети, столкнувшиеся на трассе Белореченск — Нижневеденеевский автомобили загорелись.
Предположительно, водитель Hyundai Accent пытался совершить обгон в запрещенном месте. В результате он допустил выезд на встречную полосу, где врезался в машину Hyundai Verna, следовавшую в другом направлении.
По данным российских СМИ, удар был такой силы, что оба автомобиля после столкновения выбросило на обочину. От полученных травм на месте скончались пять человек погибли. Двое пострадавших были экстренно доставлены в больницу, где у них диагностировали травмы различной степени тяжести.
Причины и обстоятельства смертельной аварии сейчас выясняют правоохранительные органы.
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