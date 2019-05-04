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В США Boeing, на борту которого было более 140 человек, выкатился в реку
4.5.2019 13:04
Фото: olamsport.com
ЧП случилось, когда лайнер совершал посадку в Джексонвилле, передает РИА Новости.
Как заявили представители военно-морской базы США в этом городе, на борту приводнившегося самолета находились 143 человека.
К счастью, обошлось без жертв. Все 136 пассажиров и семь членов экипажа были успешно эвакуированы.
В результате ЧП пострадал двадцать один человек, всех доставили в больницу. Состояние тех, кто получил травмы, не вызывает у врачей опасений, отметили в офисе местного шерифа.
По данным американских СМИ, чартерный Boeing 737 летел с американской военно-морской базы в Гуантанамо, которая расположена на Кубе. Во время посадки он выкатился за пределы ВПП и оказался в реке.
Обстоятельства и причины инцидента выясняют специалисты.
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