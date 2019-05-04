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Трамп: США намерены "много торговать" с Россией
4.5.2019 00:41
Фото: cand.com.vn
Как заявил американский лидер Дональд Трамп после беседы с российским коллегой Владимиром Путиным, США собираются "много торговать" с РФ.
Глава Соединенных Штатов также прокомментировал и некоторые другие вопросы, о которых шла речь во время телефонной беседы.
По словам Дональда Трампа, некоторая торговля) между двумя странами уже имеется и сейчас, уровень ее немного возрос. Учитывая, что и российский лидер "хотел бы торговать", американская сторона намерена наращивать темпы в этом направлении, отметил глава США.
Назвав разговор с Путиным по Венесуэле очень позитивным, глава Соединенных Штатов отметил, что и Москва, и Вашингтон стремятся к нормализации в этом латиноамериканском государстве. Как сказал Трамп, Путин, по его мнению, не собирается вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы, он лишь "хочет увидеть что-то позитивное".
Трамп пояснил, что США также стремятся "доставить гуманитарную помощь" населению Венесуэлы, ведь люди там сейчас страдают от голода.
Первый за продолжительное время телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в пятницу, 3 мая. Беседа глав РФ и США длилась более часа. Политики успели обсудить целый ряд наиболее важных вопросов, связанных с международной обстановкой, включая доклад, который не так давно обнародовал спецпрокурор Роберт Мюллер.
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