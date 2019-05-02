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Путин впервые за долгое время провел телефонную беседу с Трампом
20:19
Фото: fednews.ru
Разговор продолжался более часа, сообщают российские СМИ.
Главы двух государств успели обсудить целый ряд наиболее важных вопросов, связанных с международной обстановкой.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели сегодня телефонный разговор. Главы двух государств, в частности, обсуждали ситуацию, которая сложилась в Венесуэле. Кроме того, речь шла о КНДР и докладе, который не так давно обнародовал спецпрокурор Роберт Мюллер, передает CNBC.
Со ссылкой на официальное заявление, которое ранее сделала представительница Белого дома Сара Сандерс, отмечается, что Дональд Трамп беседовал с Владимиром Путиным более часа.
В последний раз разговор между российским президентом и его американским коллегой проходил в первых числах декабря прошлого года, когда Трамп и Путин встретились на полях саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе.
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