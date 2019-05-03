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Создателя приложения LinguaLeo задержали по подозрению в убийстве сестры
3.5.2019 23:54
Фото: hse.ru
Как передает ТАСС, Айнур Абдулнасыров уже дал признательные показания.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого, возбуждено уголовное дело.
Преступление было совершено в доме селе Дюртюли, где проживают родители Айнура Абдулнасырова, пишут российские СМИ. Сестра бизнесмена Эльвира скончалась в результате по меньшей мере восьми ножевых ранений, ее тело обнаружила мать.
ЧП случилось 2 мая. Основатель приложения LinguaLeo практически сразу начал давать признательные показания. На текущий момент Айнур Абдулнасыров задержан.
Известно также, что погибшая девушка ранее состояла на учете у психиатра. Периодически она могла вести себя не совсем адекватно, и это в прошлом становилось причиной недовольства брата. Отмечается, что девушка якобы могла разговаривать сама с собой, это дополнительно раздражало Айнура.
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