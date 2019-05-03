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Житель Ставрополья после ссоры с женой убил 8-месячную дочь
3.5.2019 16:39
Фото: v-moldove.ru
Зарезав младенца, мужчина пытался покончить с собой, сообщает агентство "Интерфакс".
Чудовищный случай произошел на территории Грачевского района, уточняется со ссылкой на региональные следственные органы.
Как стало известно от официальных представителей СУ СКР по Ставропольскому краю, трагедия произошла в ночь на 2 мая. Житель населенного пункта Бешпагир повздорил с супругой. В ходе выяснения отношений с женой мужчина схватил их восьмимесячного ребенка и несколько раз ударил его ножом в область шеи. Девочка погибла на месте.
Расправившись с ребенком, отец пытался совершить самоубийство, но был задержан прибывшими к месту ЧП сотрудниками полиции. В настоящее время он находится в медицинском учреждении.
В отношении отца ребенка возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Следственные органы намерены просить суд об избрании ему меры пресечения в виде ареста.
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