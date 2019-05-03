Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Житель Ставрополья после ссоры с женой убил 8-месячную дочь

3.5.2019 16:39

Фото: v-moldove.ru



Зарезав младенца, мужчина пытался покончить с собой, сообщает агентство "Интерфакс".



Чудовищный случай произошел на территории Грачевского района, уточняется со ссылкой на региональные следственные органы.



Как стало известно от официальных представителей СУ СКР по Ставропольскому краю, трагедия произошла в ночь на 2 мая. Житель населенного пункта Бешпагир повздорил с супругой. В ходе выяснения отношений с женой мужчина схватил их восьмимесячного ребенка и несколько раз ударил его ножом в область шеи. Девочка погибла на месте.



Расправившись с ребенком, отец пытался совершить самоубийство, но был задержан прибывшими к месту ЧП сотрудниками полиции. В настоящее время он находится в медицинском учреждении.



В отношении отца ребенка возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Следственные органы намерены просить суд об избрании ему меры пресечения в виде ареста.



Автор: Злата Богатова

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