ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Канаде назвали бесчеловечным смертный приговор, вынесенный соотечественнику в Китае
В Канаде назвали бесчеловечным смертный приговор, вынесенный соотечественнику в Китае
На Кипре после серии убийств ушел с поста глава Минюста
На Кипре после серии убийств ушел с поста глава Минюста
Похитивший невесту ингушский депутат сыграет свадьбу 5 мая
Похитивший невесту ингушский депутат сыграет свадьбу 5 мая
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Крымские власти назвали Зеленскому условие для посещения квартиры на полуостровеКрымские власти назвали Зеленскому условие для посещения квартиры на полуострове
Шеф-редактор проекта «Голос. Дети» попал в реанимацию с инфарктом Шеф-редактор проекта «Голос. Дети» попал в реанимацию с инфарктом
Путин впервые за долгое время провел телефонную беседу с ТрампомПутин впервые за долгое время провел телефонную беседу с Трампом
В Китае три человека стали жертвами диких слоновВ Китае три человека стали жертвами диких слонов
В Крыму ребенка на воздушном шаре унесло ветромВ Крыму ребенка на воздушном шаре унесло ветром

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Екатерина великаяЕкатерина великая
Нестираемые воспоминания (двенадцатая часть)Нестираемые воспоминания (двенадцатая часть)
Лисичка мстительницаЛисичка мстительница
Нестираемые воспоминания (одиннадцатая часть)Нестираемые воспоминания (одиннадцатая часть)
Нестираемые воспоминания (десятая часть)Нестираемые воспоминания (десятая часть)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Житель Ставрополья после ссоры с женой убил 8-месячную дочь


3.5.2019 16:39
Житель Ставрополья после ссоры с женой убил 8-месячную дочьФото: v-moldove.ru

Зарезав младенца, мужчина пытался покончить с собой, сообщает агентство "Интерфакс".

Чудовищный случай произошел на территории Грачевского района, уточняется со ссылкой на региональные следственные органы.

Как стало известно от официальных представителей СУ СКР по Ставропольскому краю, трагедия произошла в ночь на 2 мая. Житель населенного пункта Бешпагир повздорил с супругой. В ходе выяснения отношений с женой мужчина схватил их восьмимесячного ребенка и несколько раз ударил его ножом в область шеи. Девочка погибла на месте.

Расправившись с ребенком, отец пытался совершить самоубийство, но был задержан прибывшими к месту ЧП сотрудниками полиции. В настоящее время он находится в медицинском учреждении.

В отношении отца ребенка возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Следственные органы намерены просить суд об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

В ФРГ автомобиль, пробив стену, въехал в торговый центрВ ФРГ автомобиль, пробив стену, въехал в торговый центр
Перенесший операцию на сердце Мик Джаггер чувствует себя прекрасно Перенесший операцию на сердце Мик Джаггер чувствует себя прекрасно
Эксперт прокомментировал новость о следах йети в ГималаяхЭксперт прокомментировал новость о следах йети в Гималаях
Под Костромой четвертую неделю ищут пропавшего ребенкаПод Костромой четвертую неделю ищут пропавшего ребенка
Эксперты назвали причину смерти пяти членов семьи в УфеЭксперты назвали причину смерти пяти членов семьи в Уфе

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 851


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru