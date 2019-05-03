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В Канаде назвали бесчеловечным смертный приговор, вынесенный соотечественнику в Китае
3.5.2019 15:14
Фото: lookni.ru
Приговор, вынесенный канадскому гражданину в Китае, прокомментировала глава МИД Канады Христя Фриланд.
Министр заявила, что крайне обеспокоена из-за случившегося. При этом вердикт китайских судей она назвала "жестоким и бесчеловечным".
Смертный приговор был вынесен в Китае несколько дней назад канадскому гражданину Фань Вэю. Иностранца признали виновным в причастности к деятельности банды, которая занималась производством и контрабандой наркотиков.
Как передает телевизионный канал CTV, канадские власти выразили обеспокоенность в связи с вынесенным вердиктом. По словам главы дипломатического ведомства, "Канада твердо настроена против смертного приговора где-либо в мире". Руководитель МИД подчеркнула, что речь идет о "жестоком и бесчеловечном наказании".
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